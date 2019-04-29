رياضة | برشلونة يستعد لموقعة ليفربول بجميع لاعبيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يستعد لموقعة ليفربول بجميع لاعبيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاد برشلونة للتدريبات، الإثنين، بقيادة المدير الفني إرنستو فالفيردي، الذي منح اللاعبين عطلة يوم الأحد، عقب التتويج حسابيا بلقب الليجا للمرة الـ26 في تاريخه بعد الفوز أول أمس على ليفانتي بهدف نظيف.

وشارك في المران الذي أقيم بمنشآت مدينة سان جوان ديسبي الرياضية جميع اللاعبين المتاحين بالفريق الأول.

وسيجري الفريق الكتالوني مرانا مساء الثلاثاء، الأخير قبل مواجهة "الريدز"، ثم سيعقد فالفيردي ولاعب الوسط الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش مؤتمرا صحفيا خاصا باللقاء المرتقب.

وبعد مران برشلونة ينتظر أن يعقد المدير الفني لليفربول، الألماني يورجن كلوب، مؤتمرا صحفيا مع أحد لاعبي الفريق الإنجليزي، الذي ينافس بقوة على لقب البريمييرليج، وكان وصيف التشامبيونزليج الموسم الماضي.