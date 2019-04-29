رياضة | لاعبات مصر يواصلن حصد الذهب ببطولة رفع الأثقال الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاعبات مصر يواصلن حصد الذهب ببطولة رفع الأثقال الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توجت الرباعة المصرية سمر حسين بـ3 ميداليات ذهبية فى وزن 87 كجم بالبطولة الأفريقية لرفع الأثقال والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وفازت سمر تفوز بـ3 ميداليات ذهبية بعدما رفعت 103 كجم فى الخطف، و125 كجم فى الكلين، لتحصل على ذهبية المجموع بإجمالى 228 كجم.

وجاءت فى المركز الثانى الرباعة التونسية أمينة بن موسى بـ2 برونزية وفضية بعدما حصلت علي فضية الخطف بعد ان رفعت 86 كجم، وبرونزيتى الكلين والمجموع بعدما رفعت 100 كجم فى الكلين، لتحصل على مجموع 186 كجم.

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وجاءت الرباعة الكاميرونية كليمينتين ميوكي يوجنى بـ2 فضية وبرونزية، بعدما استطاعت أن تحصل على فضية الخطف بعد رفع 85 كجم، وفضيتى الكلين والمجموع فى 115 كجم فى الكلين، والمجموع بإجمالى 200 كجم.

وفى نفس البطولة استطاعت البطلة المصرية حليمة عباس كسر الرقم الأفريقى فى منافسات الخطف لوزن +87 كجم لتكتب رقما جديدا باسمها، حيث رفعت حليمة وزن 120 كجم لتحطم الرقم الأفريقى السابق فى الخطف والذى كان 119 كجم.

وكسرت البطلة المصرية حليمة عباس كسر الرقم الأفريقى فى منافسات الخطف لوزن +87 كجم لتكتب رقما جديدا باسمها، حيث رفعت حليمة وزن 120 كجم لتحطم الرقم الأفريقى السابق فى الخطف والذى كان 119 كجم.