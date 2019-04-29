رياضة | أسطورة ريال مدريد يتغزل في بول بوجبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسطورة ريال مدريد يتغزل في بول بوجبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرى اللاعب الفرنسي الأسبق بصفوف ريال مدريد الإسباني، كريستيان كاريمبيو، أن مواطنه بول بوجبا، اللاعب الحالي لمانشستر يونايتد الإنجليزي، أفضل منه في المستوى الذي كان عليه في ذلك الوقت الذي كان الفريق "الملكي" يوصف بـ"المجرة".

وأوضح كاريمبو، الذي يعرف جيداً زين الدين زيدان منذ تزاملهما في صفوف المنتخب الفرنسي، أنه "يتفهم جيداً عودته مرة أخرى لقيادة 'الميرينغي' لأن عشق الفريق المدريدي يجري في دمه"، وأكد أن "هذا الصيف لا يحتاج زيزو للقيام بثورة كبيرة من التعاقدات، بل يحتاج للاستثمار في بعض المراكز".

ويحضر كاريمبو، المدير الرياضي لأوليمبياكوس اليوناني، في ماليزيا مؤتمر "القمة العالمية لكرة القدم" حول صناعة كرة القدم، بصفته جزءاً من فريق الأساطيرة بالدوري الإسباني (لاليغا).

وبسؤاله، بصفته لاعباً سابقاً في صفوف ريال مدريد، حول شعوره بأن الفريق يخوض موسماً لا يحارب فيه من أجل حصد أية ألقاب؟، أجاب بأن "هذا الأمر ليس سهلاً، ولكنه يعلم تماماً ما مر به الفريق وذلك برحيل زيدان وبعض اللاعبين الهامين مثل كريستيانو رونالدو في الصيف الماضي".

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وأكد أن مدريد "فريق عالمي وكبير ولكن عندما تقوم بتغيير العديد من المدربين خلال موسم واحد لا يكون هناك استقرار ولا أداء ولا نتائج".

وعند سؤاله بأكثر ما أدهشه، ما إذا كان رحيل زيدان بنهاية الموسم الماضي أم عودته مجدداً منتصف الموسم الحالي؟، أجاب بأنه "يجب احترام مشاعره.. فبعد ثلاث سنوات حقق فيها دوري الأبطال توالياً وسط ضغوطات كبيرة كان عليه الرحيل للتنفس بعض الشيء.. وبعد هذه الراحة القصيرة عاد مجدداً، وأرى أن فلورنتينو بيريز (رئيس النادي) هو من طلب عودته".

وبسؤاله إذا ما تمنى يوماً تعاقد الفريق "الملكي" مع مواطنه بوغبا؟، أجاب بأن "زيزو فقط من يقرر هذا الأمر، ولكن إذا كان هذا المركز يحتاج للدعم فبالطبع أكد أنه يتمنى أن يتم التعاقد معه".

وحول إذا ما كان بوغبا يذكره بنفسه عندما كان لاعباً، أجاب كاريمبو: "بوغبا أفضل مني، فهو لاعب خارق وأرى أنه قادم من خارج كوكب الأرض".

وبسؤاله أيضا حول مواطنه الآخر كريم بنزيما، الذي سجل 30 هدفاً هذا الموسم أكثر من المواسم السابقة، قال إن "هذا أمر طبيعي، لأنه في السابق كان رونالدو هو من يطلب الكرة وينطلق في المساحات ويسجل الأهداف، ولكن هذه أصبحت مهمة كريم حالياً، الذي دائماً ما يؤدي بشكل طيب ويسجل الأهداف، فهذا أمر طبيعي للغاية".