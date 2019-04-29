رياضة | نجم برشلونة يكلف النادي 100 مليون يورو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم برشلونة يكلف النادي 100 مليون يورو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز فريق برشلونة بلقب الدوري الإسباني للموسم الثاني على التوالي بالفوز يوم السبت الماضي على ليفانتي في الجولة الـ35 من الليجا بهدف نظيف.

وفقا لصحيفة سبورت الكتالونية، فإن برشلونة سيدفع مليون يورو إضافية لفريق جريميو البرازيلي المنصوص عليها عقد الطرفين خلال ضم آرثر ميلو في الصيف الماضي حينما يحصل البارسا على لقب الدوري.

وضع جريميو 10 مليون يورو كحوافز متغيرة في اتفاقه مع برشلونة حول صفقة آرثر تعتمد على البطولات ومستوى البرازيلي مع البارسا.