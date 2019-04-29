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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
اعترف النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بأنه تصرف بشكل خاطئ عقب توجيه لكمة إلى وجه أحد مشجعي فريق رين في المدرجات، بعد خسارة فريقه بركلات الترجيح في نهائي مسابقة كأس فرنسا.
رواد مواقع التواصل الاجتماعي كانوا قد تداولوا مقطع فيديو يظهر اللاعب نيمار يوجه لكمة لأحد المشجعين الذي أصيب بنزيف في الأنف بسبب لكمة نيمار، خلال صعوده إلى منصة استلام الميداليات.
نيمار لاعب فريق برشلونة السابق، كان قد وجه لكمة إلى وجه أحد مشجعي نادي رين المنافس على اللقب عقب هزيمة نادي باريس سان جرمان في نهائي كأس فرنسا أمام نادي رين الفرنسي بركلات الترجيح بستة أهداف لخمسة، إلا أنه أقر بعدها بسوء تصرفه الناتج لخسارة فريقه.
نيمار كتب في تعليق على منشور لأحد أصدقائه يتضمن شريط الاعتداء، على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” قائلا: “هل تصرفت بشكل خاطئ؟ نعم.. لكن لا يمكن لأي كان أن يبقى غير مبالٍ”.. في إشارة إلى ما اعتبره اللاعب إهانات كان المشجع يوجهها له ولزملائه في الفريق.
كانت هذه تفاصيل خبر نيمار دا سيلفا يعترف باعتدائه على مشجع.. والأخير يستعد لشكوى اللاعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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