العلاج الأفريقي البدائي يؤدي إلى وفاة مهاجم منتخب بوروندي فاتي بابي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توفي لاعب المنتخب البوروندي الأول لكرة القدم، فاتي بابي، وذلك أثناء تأديته لمباراة فريقه أمام فريق ريال كينغز السوازيلندي، في دوري جنوب أفريقيا.

اللاعب فاتي بابي البالغ من العمر 29 عاما، كان قد سقط على أرض الملعب بعد 15 دقيقة فقط من بداية اللقاء، فتم نقله إلى المستشفى لكنه فارق الحياة.

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اللاعب كان يعاني من مشاكل في القلب؛ مما أدى إلى أن الأطباء نصحوه بعدم ممارسة أي نشاط رياضي لكنه رفض الخضوع لعملية جراحية في القلب، واكتفى بالعلاج البدائي على الطريقة الأفريقية قبل شهرين رغم تحذيرات الأطباء، رغبة منه في تحقيق حلمه والمشاركة ببطولة أمم أفريقيا مع منتخب بلاده.

فاتي بابي كان قد عاد مؤخرا إلى تشكيلة منتخب بوروندي بعد غياب دام 3 سنوات، وكان يأمل في أن يشارك في كأس الأمم الأفريقية 2019 التي ستقام في مصر خلال شهر يونيو المقبل.

يذكر أن قرعة البطولة قد وضعت منتخب بوروندي في المجموعة الثانية إلى جانب نيجيريا وغينيا ومدغشقر.