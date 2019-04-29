بواتينج يقرر الرحيل عن برشلونة في نهاية الموسم

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كيفين برنس بواتينج أكد الغاني الدولي كيفين برنس بواتينج اليوم الاثنين أنه سيرحل عن فريقه برشلونة الإسباني في نهاية الموسم. وقال بواتينج 32/ عاما/ لمحطة "دي.ايه.زد.ان" التليفزيونية "عندما أفوز بلقب دوري أبطال أوروبا بالتأكيد سأرحل". Advertisements وأضاف "سأرحل إلى نادي أخر ألعب معه لموسمين أو ثلاثة، أريد أن أكون قدوة للاعبين الصغار". وأوضح "بعد نهاية مسيرتي أريد أن أعمل كوكيل لاعبين".

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