بواتينج يقرر الرحيل عن برشلونة في نهاية الموسم

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أكد الغاني الدولي كيفين برنس بواتينج اليوم الاثنين أنه سيرحل عن فريقه برشلونة الإسباني في نهاية الموسم.
وقال بواتينج 32/ عاما/ لمحطة "دي.ايه.زد.ان" التليفزيونية "عندما أفوز بلقب دوري أبطال أوروبا بالتأكيد سأرحل".
وأضاف "سأرحل إلى نادي أخر ألعب معه لموسمين أو ثلاثة، أريد أن أكون قدوة للاعبين الصغار".
وأوضح "بعد نهاية مسيرتي أريد أن أعمل كوكيل لاعبين".
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