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زيدان ينتقد لاعبي ريال مدريد بعد السقوط أمام فايكانو

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الفرنسي زين الدين زيدان

صب الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد غضبه على لاعبيه بعد الهزيمة المفاجئة على ملعب رايو فايكانو بهدف دون رد مساء الأحد بالدوري الإسباني.

وانتقد زيدان أداء لاعبيه مؤكدا أنهم لم يقوموا بأي من المهام المكلفين بها، لكنه لم يعف نفسه من تحمل مسئولية الهزيمة أيضا.

وقال زيدان "كل شيء سار بشكل خاطئ، سواء في الالتحامات أو بناء الهجمات ، لم نقم بأي من المهام التي علينا القيام بها".

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وأوضح "لا يوجد تفسير لما يحدث معنا، يتبقى لنا ثلاث مباريات هذا الموسم، هذا الموسم للنسيان".

وأشار "انا صامد وعلي أن اتحمل هذه اللحظات العصيبة، لكن لا يمكننا أن نستمر على هذا النهج".

ويحتل فايكانو المركز الثاني من القاع بجدول ترتيب برصيد 31 نقطة بفارق 6 نقاط عن منطقة الأمان مع تبقي ثلاث مباريات فقط على نهاية الموسم، مما يعني أن هزيمة الريال جاءت على يد فريق اقترب بشدة من الهبوط للدرجة الثانية.

 

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