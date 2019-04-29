شكرا لقرائتكم اخبار الاهلي اليوم الاثنين 29-4-2019 عن قائمة الراحلين ومهاجم توجولى بديلا لـ"أزارو"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اخبار الاهلي اليوم الاثنين 29-4-2019

يعمل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي على اعداد قائمة الراحلين عن الفريق الأول لكرة القدم فى نهاية موسم 2018/2019 من الدوري المصري الممتاز، وذلك بعد مطالبة محمد الخطيب رئيس مجلس إداراة النادى بتحديد الراحلين قبل المطالبة باتمام صفقات جديدة لتدعيم الفريق لمعرفة المراكز التى تحتاج لتدعيم فى الفريق خلال الموسم المقبل.



اخبار الاهلي اليوم

اخبار الاهلي اليوم الاثنين 29-4-2019 رصدت إدارة النادى الأهلي مبلغ مليون دولار نظير التعاقد مع التوجولي لابا كودجا مهاجم نهضة البركان المغربي، لتدعيم خط هجوم القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات القادمة، وفى حالة التعاقد معه سيتم الموافقة على رحيل وليد أزارو أو جونيور أجاي، وذلك بسبب اكتمال قائمة اللاعبين الأجانب داخل الفريق الأحمر، والتى تضم " وليد أزارو، وجونيور أجاي و على معلول والأنجولي جيرالدو" .

اخبار الاهلي اليوم

اخبار الاهلي اليوم الاثنين 29-4-2019

طلب مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي، من طبيب الفريق إعداد تقرير يشرح حالة المصابين كل لاعب على حدى، وتحديد مدة تقريبية لعودة كل منهم للمشاركة فى المباريات القادمة، وذلك خلال المران الفريق الجماعي، واستفسر بصفة خاصة عن حالة كلا من سعد سمير، وكريم نيدفيد، وحسام عاشور، وعمرو جمال.



اخبار الاهلي اليوم

اخبار الاهلي اليوم الاثنين 29-4-2019 ويستعد الأهلي لملاقاة طلائع الجيش، فى تمام الساعة السابعة الا ربع، بعد غد الأربعاء، على استاد المكس بالاسكندرية، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثون من الدوري المصري الممتاز موسم 2018/2019. Advertisements

اخبار الاهلي اليوم

اخبار الاهلي اليوم الاثنين 29-4-2019

عقد الاورجويانى مارتن لاسارتى، المدير الفني للنادي الاهلي، جلسة خاصة مع لاعبى الفريق قبل المران الجماعى، شرح خلالها نقاط القوة والضعف لفريق طلائع الجيش، ووزع واجبات اللاعبين على المشاركين فى المباراة، مطالبا بعدم فقدان أى نقاط خلال المواجهات المقبلة من أجل حسم لقب بطل الدوري المصري، حيث ركز على التسديد على المرمى خلال مران الفريق الأحمر، من وضع الثبات والحركة مع مجموعة من لاعبى الفريق الأحمر.



اخبار الاهلي اليوم

اخبار الاهلي اليوم الاثنين 29-4-2019

يفكر لاسارتى فى الاعتماد على لاعبه المهارى رمضان صبحى لفك شفرة مباراة طلائع الجيش، حيث عقد جلسة منفردة على هامش مران الفريق الصباحى، وشرح له التعليمات الفنية المطلوبة منه خلال المباراة المقبلة، حيث أكد له أن جماهير الاهلي تنتظر منه الكثير فى المباريات المقبلة .