شكرا لقرائتكم الإسماعيلي بدون سيدومير .. محمود جابر مديرا فنيا أمام الحدود... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مجلس إدارة النادي الاسماعيلي برئاسة ابراهيم عثمان على إسناد ادارة مباراة حرس الحدود فنيا لمحمود جابر المدرب العام المساعد للفريق في ظل ايقاف البلجيكى سيدومير المدير الفني للدراويش وتحويله للتحقيق بسبب تصريحاته ضد إدارة النادي. الإسماعيلي في طريقه حاليا إلى القاهرة للمبيت بأحد الفنادق بدون سيدومير، تحضيرا لخوض مواجهة أمام حرس الحدود غدا الثلاثاء على ملعب جهاز الرياضة العسكرى، في إطار منافسات الأسبوع الــ31 بمسابقة الدوري المصري. Advertisements

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