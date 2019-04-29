شكرا لقرائتكم إعلان أرقام المتطوعين للعمل فى لجان بطولة أمم أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا، جميع الأرقام الخاصة بملف المتطوعين للعمل فى لجان بطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.

وكشفت الدكتورة جهاد عامر، نائب رئيس اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية رئيس لجنة المتطوعين، عن الآليات التي تم بها اختيار المتطوعين الذين سيعملون فى كأس امم افريقيا 2019 .

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وقالت رئيس لجنة المتطوعين، إن اللجنة لم تسلم أى أوراق أو استمارات خاصة بالمتطوعين بشكل فعلى، حفاظاً على شفافية الاختيار وتوفير مبدأ تكافؤ الفرص لكل من يريد العمل فى مثل هذا المشروع الوطنى، مشددة على أن أن كل الطلبات تم تقديمها عبر الموقع الرسمى للجنة.