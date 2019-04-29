حيرة فى الأهلى بسبب المدير العام...

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جدة - عمرو شويل ترددت أنباء داخل النادى الاهلى خلال الساعات الماضية حول إقالة العميد محمد مرجان من منصبه، نظرا لعدم رضا أعضاء مجلس إدارة النادى الاهلى عن أدائه الفترة الماضية.

وطرح أكثر من اسم لتولى المنصب خلف مرجان، أبرزهم خالد العوضى نائب رئيس اتحاد اليد السابق، الذى استقال منذ عدة شهور.

وكان العميد محمد مرجان تم تعيينه فى منصب مدير عام النادى الأهلى مع بداية مجلس محمود الخطيب فى 2018.