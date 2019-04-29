جروس يجهز حازم إمام لقيادة الجبهة اليمنى أمام النجم الساحلى...

جدة - عمرو شويل استفسر السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، من الجهاز الطبى للفريق عن إمكانية تعافى حازم إمام، الظهير الأيمن، وموعد عودته للتدريبات نهاية الأسبوع الجارى، من عدمه، وميعاد تعافيه من الإصابة التى تعرض لها وهى عبارة عن مزق فى عضلة السمانة أدت إلى غيابه عن الفريق الأبيض فى المباريات الماضية.

وسيحسم المدير الفنى للزمالك إمكانية الاستعانة بحازم إمام فى مباراة الحسم أمام النجم وفقًا لتقرير الجهاز الطبى الذى سيتسلمه خلال الـ24 ساعة المقبلة حيث منح لاعبى الفريق الأبيض راحة اليوم الإثنين من التدريبات عقب نهاية مباراة النجم الساحلى التى أقيمت على استاد برج العرب، فى ذهاب نصف نهائى الكونفدرالية، والتى انتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف سجله كهربا.

ويرغب جروس، فى تجهيز اللاعب للوقوف على مدى إمكانية تواجده مع الفريق فى موقعة الإياب أمام النجم الساحلى، التى ستقام يوم الأحد المقبل، على الملعب الأولمبى فى سوسة فى نصف نهائى الكونفدرالية.

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