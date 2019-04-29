شكرا لقرائتكم نابري يدخل تاريخ الدوري الألماني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انضم سيرج نابري نجم بايرن ميونخ إلى قائمة محدودة للغاية للاعبين الذي سجلوا عشرة أهداف على الأقل في ثلاثة مواسم متتالية بالدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) مع ثلاثة أندية مختلفة.

وسجل نابري (23 عاماً) هدف التعادل لبايرن في مباراته أمام نورنبرغ الأحد في ليرفع رصيده إلى عشرة أهداف مع الفريق في البوندسليجا هذا الموسم.

وأصبح نابري ثالث لاعب فقط يسجل عشرة أهداف على الأقل في ثلاثة مواسم متتالية بالبوندسليغا مع ثلاثة أندية مختلفة كما أنه أول لاعب يحقق هذا الإنجاز منذ ثلاثة عقود حيث سبقه كل من إيرفن كوشتيده (من 1974 إلى 1977) ويورغن فيجمان (من 1985 إلى 1988) .

وسجل نابري 11 هدفا لفيردر بريمن في البوندسليغا قبل موسمين ثم سجل عشرة أهداف لهوفنهايم في الموسم الماضي.