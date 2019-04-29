شكرا لقرائتكم رابطة "الكتاب" تمنح سترلينغ جائزة لاعب العام في إنجلترا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فاز رحيم سترلينغ مهاجم مانشستر سيتي بجائزة لاعب العام في الاستفتاء السنوي لرابطة كتّاب كرة القدم في إنجلترا يوم الاثنين.

ولعب سترلينغ دورا بارزا هذا الموسم مع سيتي، الذي يحتاج إلى انتصارين للاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، كما ساهم بشكل قوي في حملات ضد العنصرية في الرياضة.

وفازت نيكيتا باريس بجائزة لاعبة العام وتمثل مانشستر سيتي ومنتخب إنجلترا مثل سترلينغ، وقالت الرابطة إن سترلينغ حصل على نسبة 62 في المئة من أصوات أكثر من 400 عضو بالمؤسسة.

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وتفوق سترلينغ بفارق 100 صوت عن الهولندي فيرغيل فان ديك مدافع ليفربول الذي فاز بجائزة لاعب العام من رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا يوم الأحد.

وحصل لاعبون آخرون على أصوات من أعضاء رابطة الكتّاب مثل هاري كين "توتنهام هوتسبير" وإيدن هازارد "تشيلسي" وألكسندر لاكازيت "أرسنال" وبرناردو سيلفا وديفيد سيلفا "مانشستر سيتي".

وقال كاري براون رئيس الرابطة إن معيار الجائزة يتعلق باختيار قدوة ليكون لاعب العام والنظر إلى الأداء على مدار موسم كامل.

وأضاف :هناك اعتراف بالتأثير الهائل لشجاعة رحيم في مكافحة العنصرية وهذا سيترك إرثا ليس فقط للأجيال القادمة في كرة القدم بل في المجتمع بشكل عام.