شكرا لقرائتكم بايرن يستضيف ريال مدريد وتوتنهام في كأس أودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سيستضيف نادي بايرن ميونخ متصدر الدوري الألماني لكرة القدم أندية ريال مدريد الإسباني وتوتنهام اللندني وفناربخشة التركي في النسخة السادسة من كأس أودي على ملعب أليانز أرينا يومي 30 و31 يوليو المقبل. وفاز بايرن بلقب كأس أودي ثلاث مرات من قبل، فيما أحرز برشلونة وأتلتيكو مدريد الإسبانيين اللقبين الأخيرين للبطولة. ويلتقي ريال مدريد مع توتنهام في 30 يوليو يعقبها مباراة بايرن مع فناربخشة، ويلتقي الخاسران من المباراتين في مباراة تحديد المركز الثالث، ويلعب الفائزان على لقب البطولة في اليوم التالي.

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