فان دايك الأفضل لرابطة اللاعبين، سترلينغ للصحافيين

اسماء السيد - اختير مدافع ليفربول الدولي الهولندي فيرجيل فان دايك أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم من قبل رابطة اللاعبين المحترفين خلال حفلها السنوي الأحد في لندن.

في المقابل، اختارت رابطة الصحافيين الإثنين مهاجم مانشستر سيتي رحيم سترلينغ الأفضل بحصوله على 400 صوتا أي بنسبة 62% من المشاركين في الاستفتاء.

وخلف فان دايك (27 عاما) وسترلينغ (24 عاما) الدولي المصري محمد صلاح الذي نال الجائزتين العام الماضي في موسمه الأول مع ليفربول.

وساهم أغلى مدافع في العالم الذي انضم الى الفريق الأحمر في كانون الثاني/يناير 2018 من ساوثمبتون مقابل 75 مليون جنيه استرليني (87 مليون يورو)، في الحفاظ على نظافة شباك فريقه 20 مرة هذا الموسم، ودخول مرماه 20 هدفا فقط في الدوري الممتاز، وبلوغه الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لملاقاة برشلونة الإسباني.

Advertisements

وهيمن ليفربول ومانشستر سيتي اللذان يتنافسان بقوة هذا الموسم على لقب الدوري الإنكليزي، على لائحة المرشحين التي أعلنت السبت الماضي، حيث أدرجت أسماء ثلاثة من لاعبي سيتي في اللائحة النهائية المؤلفة من ستة مرشحين، هي لسترلينغ والمهاجم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو والجناح البرتغالي برناردو سيلفا، إلى جانب لاعبي ليفربول فان دايك والدولي السنغالي ساديو مانيه، ونجم تشلسي الدولي البلجيكي إدين هازار.

ونال سترلينغ أيضا جائزة أفضل لاعب واعد في استفتاء رابطة اللاعبين المحترفين ليخلف زميله في مانشستر سيتي الدولي الألماني لوروا سانيه الذي ظفر بالجائزة العام الماضي.

وسجل سترلينغ 29 هدفا لمنتخب بلاده وفريقه سيتي في مختلف المسابقات هذا الموسم، بينها ثلاثية في مرمى تشيكيا في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة الى نهائيات كأس أوروبا 2020.