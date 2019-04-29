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جروس يطلب تقريرا عن حالة حازم إمام قبل مواجهة النجم فى سوسة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، من الجهاز الطبى للأبيض تقريرًا عن حازم إمام، ظهير أيمن الفريق، المقرر عودته للتدريبات نهاية الأسبوع الجارى، بعد تعافيه من الإصابة التى تعرض لها، وهى عبارة عن مزق فى عضلة السمانة أدت إلى غيابه عن الفريق الأبيض فى المباريات الماضية.

 

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ويرغب السويسرى كريستيان جروس فى الوقوف على مدى إمكانية تواجد اللاعب مع الفريق فى موقعة الإياب أمام النجم الساحلى، التى ستقام الأحد المقبل على الملعب الأولمبى فى سوسة فى نصف نهائى الكونفدرالية.

 

وسيحسم المدير الفنى للزمالك إمكانية الاستعانة بحازم إمام فى مباراة الحسم أمام النجم، وفقًا لتقرير الجهاز الطبى الذى سيتسلمه خلال الـ24 ساعة المقبلة، ومنح لاعبى الفريق الأبيض راحة اليوم الاثنين من التدريبات عقب نهاية مباراة النجم الساحلى التى أقيمت على استاد برج العرب، فى ذهاب نصف نهائى الكونفدرالية، والتى انتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف سجله كهربا.

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