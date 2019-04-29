شكرا لقرائتكم خبر عن المنياوى وجابر يجتمعان مع شيلونجو.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد صبرى المنياوى مدير الكرة، ومحمود جابر المدرب العام للإسماعيلى، اجتماعا مع الناميبى بنسون شيلونجو مهاجم الفريق على هامش المران الختامى للدراويش فى إطار الاستعداد للقاء حرس الحدود.

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وأنهى الدراويش تحضيراتهم لملاقاة حرس الحدود غداً على ملعب جهاز الرياضة العسكرى ضمن مواجهات الجولة الــ31 ببطولة الدورى الممتاز.

ويتطلع جهاز الدراويش لعقد اجتماعات مستمرة مع اللاعبين من أجل استنفار طاقتهم وحثهم على استعادة مستواهم المعهود.