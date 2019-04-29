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شكرا لقرائتكم خبر عن جابر فرحان يتوج بذهبية المجموع بمنافسات وزن 109 كجم ببطولة أفريقية للأثقال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى ختام فعاليات البطولة الأفريقية لرفع الأثقال رقم 29 للرجال و18 للسيدات والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والتى أقيمت خلال الفترة من 23 إلى 30 أبريل الجارى بالصالة المغطاة رقم 2 باستاد القاهرة الدولى.
حصل الرباع المصرى محمد محمد على الميدالية البرونزية فى الخطف بوزن 160 كجم، والميدالية الذهبية في الكلين بوزن 207 كجم، ليحصل علي فضية المجموع باجمالي 367 كجم.
وجاء الرباع أيمن باشا من تونس بميدالية ذهبية في الخطف بوزن 173 كجم، وميدالية برونزية في المجموع باجمالي 366 كجم.
وجاء الرباع المصرى جابر محمد فرحان بذهبية المجموع و2 ميدالية فضية، حيث استطاع أن يرفع 165 كجم في الخطف، و 202 كجم في الكلين، ليحصل علي ذهبية المجموع 367 كجم.
وحصل الرباع الكاميروني جونيور بريسليكس علي ميدالية برونزية في الكلين بعد ان رفع 200 كجم.
بطولة رفع الاثقال
رفع الاثقال 1
رفع الاثقال 2
رفع الاثقال 3
رفع الاثقال 5
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