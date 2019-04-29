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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرصد الخليج 365 أبرز 7 أخبار رياضية حدثت اليوم، الاثنين، وأبرزها فاروق جعفر يقترب من تدريب الترسانة، وأوباما يخضع لأشعة بسبب إصابة الأمامية أمام النجم الساحلى.

أوباما يخضع لأشعة بسبب إصابة الأمامية أمام النجم الساحلى

يخضع يوسف أوباما مهاجم الزمالك، خلال الساعات المقبلة لأشعة للاطمئنان على حالته بعد الإصابة التى تعرض أمام النجم الساحلى التونسى، فى المباراة التى جمعت الفريقان على استاد برج العرب، فى ذهاب نصف نهائى الكونفدرالية، والتى انتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف.

فاروق جعفر يقترب من تدريب الترسانة

دخل مسئولو الترسانة فى مفاوضات جادة مع فاروق جعفر المدير الفنى الأسبق للزمالك من أجل تولى القيادة الفنية للفريق الكروى فى الموسم المقبل خلفا لأحمد كشرى الذى وجهت له إدارة النادى الشكر على الموسم المنقضى .

فرج عامر: التحكيم سبب ضياع النقاط من سموحة

تحدث فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة عن ملف التحكيم، مشيراً إلى أن تراجع مستوى الحكام هو سبب ضياع النقاط من الفريق السكندري في الموسم الجاري.

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محمود عبد العزيز يضمن الاستمرار مع الزمالك فى لقاء العودة أمام النجم

ضمن محمود عبد العزيز "زيزو"، لاعب وسط الزمالك، الاستمرار فى تشكيل فريقه بمباراة العودة أمام النجم الساحلى التونسى، والمقرر لها الأحد المقبل، فى إياب نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

جلسة بين لاسارتي وطبيب الاهلى للاطمئنان على سعد وعاشور ونيدفيد وجمال

عقد مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي جلسة خاصة مع خالد محمود طبيب الفريق الأحمر، على هامش مران الفريق الجماعي اليوم الاثنين، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

محمد فضل يعود من لندن بعد استلام "تميمة" بطولة أمم افريقيا

عاد محمد فضل، المدير التنفيذى لبطولة أمم افريقيا 2019 التى تستضيفها مصر، إلى مطار القاهرة فجر اليوم، قادما من لندن بعد زيارة استمرت 3 أيام.

تعليمات خاصة لرمضان صبحى فى مران الأهلي.. وتجهيز مؤمن زكريا

عقد مارتن لاسارتى، المدير الفنى للأهلي، جلسة خاصة مع رمضان صبحى لاعب الفريق على هامش المران الصباحى اليوم الاثنين، والمقام على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة.