تدريبات خاصة لسليمان وصبحى.. وحراس الأهلى فى مهمة استثنائية على هامش المران

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض لاعبو النادي الأهلي مراناً قوياً صباح اليوم على ملعب التتش بمقر القلعة الحمراء فى الجزيرة، وشهد مران الفريق الأحمر أحاديث جانبية وتعليمات خاصة بين لاسارتى مدرب الفريق ووليد سليمان صانع ألعاب الأهلي العائد مؤخراً من الإصابة. كما حرص لاسارتى على منح رمضان صبحى بعض الإرشادات خلال المران، كما أظهرت الصور التى نشرتها الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر موقع فيس بوك. خماسي حراسة مرمى الأهلي "شريف إكرامى ومحمد الشناوى وعلى لطفى ومصطفى شوبير وأحمد طارق سليمان" بدوا فى مهمة خاصة خلال التدريبات الجماعية تحت قيادة طارق سليمان مدرب حراس العرين الأحمر، وظهرت عليهم الجدية خاصة أن الفريق يستعد لتجهيز جميع الحراس ليكونوا مستعدين للمشاركة فى أى وقت. ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش فى السابعة إلا ربع مساء بعد غدٍ، الأربعاء، على استاد المكس بالإسكندرية، فى الجولة الـ31 من منافسات الدورى الممتاز، حيث يدخل الفريق معسكرا مغلقا غدا فى الإسكندرية.

حارس الأهلي

رمضان و وليد سليمان

عمرو جمال

لاسارتي وسليمان

لاسارتي

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