شكرا لقرائتكم خبر عن محمود جابر مديرًا فنيًا للإسماعيلي أمام حرس الحدود بعد إيقاف سيدومير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان، إسناد إدارة مباراة حرس الحدود فنيًا لمحمود جابر المدرب العام للفريق في ظل ايقاف البلجيكى سيدومير المدير الفني للدراويش وتحويله للتحقيق بسبب تصريحاته ضد ادارة النادي.

وأفادت مصادر بأن فريق الإسماعيلي في طريقه حاليًا إلى القاهرة للمبيت هناك بأحد الفنادق بدون سيدومير، تحضيرًا لخوض مواجهة أمام حرس الحدود غدًا الثلاثاء على ملعب جهاز الرياضة العسكرى، في إطار منافسات الأسبوع الــ٣١ بمسابقة الدوري المصري.