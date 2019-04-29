حليمة عباس تتوج بـ3 ميداليات ذهبية فى بطولة أفريقيا لرفع الأثقال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجت الرباعة المصرية حليمة عباس بـ3 ميداليات ذهبية فى وزن + 87 كجم فى البطولة الأفريقية لرفع الأثقال والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020. وفازت حليمة بـ3 ميداليات ذهبية بعدما رفعت 120 كجم فى الخطف، و145 كجم فى الكلين، لتحصل على ذهبية المجموع بإجمالي 265 كجم. وجاءت فى المركز الثانى الرباعة من موريشيوس شالينى فاليادون بعدما استطاعت رفع 95 كجم فى الخطف، و115 كجم فى الكلين، لتحصل على مجموع 210 كجم. Advertisements

حليمة بطلة مصر

حليمة تحرز 3 ميداليات ذهبية

حليمة فى فعاليات البطولة الافريقية

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