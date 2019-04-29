إنفوجراف.. أرقام المتطوعين للعمل فى امم افريقيا 2019 من داخل وخارج مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة امم افريقيا 2019 جميع الأرقام الخاصة بملف المتطوعين للعمل فى لجان البطولة التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين. وكشفت الدكتورة جهاد عامر، نائب رئيس اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية رئيس لجنة المتطوعين، عن الآليات التي تم بها اختيار المتطوعين الذين سيعملون فى امم افريقيا 2019، وقالت رئيس لجنة المتطوعين إن اللجنة لم تسلم أى أوراق أو استمارات خاصة بالمتطوعين بشكل فعلى، حفاظاً على شفافية الاختيار وتوفير مبدأ تكافؤ الفرص لكل من يريد العمل فى مثل هذا المشروع الوطنى، مشددة على أن أن كل الطلبات تم تقديمها عبر الموقع الرسمى للجنة. Advertisements وأشارت لدكتورة جهاد عامر إلى أن معايير الاختيار واضحة، وهى اشتراط إجادة لغة أجنبية، بالإضافة إلى وجود خبرات فى تنظيم إحدى البطولات الرياضية السابقة، مؤكدة أن اللجنة ستضم على الأرجح ما بين 1500 و2000 متطوع للعمل فى البطولة.





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