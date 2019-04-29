شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. ما هى فرص تأهل الزمالك لنهائى الكونفيدرالية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فريق الزمالك فوزاً غالياً بالأمس بهدف مقابل لا شىء على النجم الساحلى فى ذهاب نصف نهائى الكونفيدرالية الأفريقية باستاد برج العرب، فى مباراة حضرها أكثر من 30 ألف مشجع.

ويحتاج الزمالك للخروج بأى نتيجة إيجابية فى لقاء العودة بتونس أو الهزيمة بفارق هدف، ورغم صعوبة لقاء العودة إلا أن الأبيض قادر على ترويض الفريق التونسى بسبب الخبرات التى تمتلكها كتيبة جروس فى كل مركز، بالإضافة إلى رغبة اللاعبين فى الوصول للمباراة النهائية من البطولة وحصد اللقب.





س : ما النتيجة الأفضل للزمالك فى لقاء العودة أمام النجم؟

ج : يحتاج الزمالك للخروج بأى نتيجة إيجابية، أو الخسارة بفارق هدف فى لقاء العودة أمام النجم الساحلى بتونس لعبور الدور نصف النهائى والوصول للمباراة النهائية.





Advertisements

س: هل سيغيب لاعبون عن الزمالك فى لقاء العودة؟

ج : لن يغيب أى لاعب عن الزمالك فى لقاء العودة باستثناء المصابين منذ فترة وهو فرجانى ساسى وحازم إمام ومن قبلهما مصطفى فتحى.

س : ما التشكيل المتوقع للزمالك فى لقاء العودة أمام النجم الساحلى؟

ج : لن يشهد تشكيل الزمالك أى تغيير فى لقاء العودة أمام النجم الساحلى، باستثناء إبراهيم حسن الذى ربما يجلس على دكة البدلاء ويحل بدلا منه أحمد سيد زيزو، بينما سيضم التشكيل كلاً من جنش فى حراس المرمى، أمامه الرباعى من اليمين للشمال حمدى النقاز ومحمود الونش ومحمود علاء وعبد الله جمعة، وفى الوسط طارق حامد ومحمود عبد العزيز وكهربا واوباما وزيزو وفى الهجوم عمر السعيد.

س : متى تقام مباراة العودة بين الزمالك والنجم الساحلى؟

تقام مباراة العودة بين الزمالك والنجم الساحلى على الملعب الأوليمبى فى سوسة بتونس الأحد المقبل لحسم أى من الفريقين بطاقة التأهل لنهائى الكونفدرالية الأفريقية.