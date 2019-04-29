تعرف على أسعار تذاكر مباريات مصر بأمم أفريقيا للدرجة الثانية والثالثة

أكدت مصادر باللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، أنه تم تحديد أسعار تذاكر مباريات المنتخب المصري لبطولة كأس الأمم الأفريقية، ليكون سعر التذكرة 200 للدرجة الثالثة، والدرجة الثانية 400 جنيه.

وأضافت المصادر، أن هناك شركات عرضت على اللجنة شراء حق بيع التذاكر للبطولة بمقابل مادي كبير، ولكن اللجنة أصرت على طرحها بشكل مباشر عبر الموقع الإلكتروني لحجز التذاكر.

وأضافت المصادر، أنه تم الاستقرار على اختيار حكيم لأداء أغنية افتتاح البطولة بيوم 21 يونيو المقبل باستاد القاهرة، والتي سوف يتم إذاعتها مع اقتراب الافتتاح، بعد أن نالت إعجاب اللجنة.

وكانت قرعة كأس أمم أفريقيا 2019، والتي أجريت بالشهر الحالي، قد استقرت على منتخبات المجموعة الأولى، والتي بها منتخب مصر، وهو صاحب الأرض والجمهور، ليواجه المنتخب المصري بمباراة الافتتاح منتخبات الكونغو الديمقراطية، وزيمبابوي، وأوغندا.

جديرًا بالذكر، أن فترة البطولة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، وتضمن البطولة 24 منتخب للمرة الأولى في التاريخ، ويتم تقسيم المنتخبات إلى 6 مجموعات، ويتأهل إلى 8 النهائي صاحب المركزين الأول والثاني لكل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.