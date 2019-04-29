كيف يستعد كامب نو لموقعة برشلونة وليفربول؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو
أعلن نادي برشلونة الإسباني، عن الشكل الذي سوف يظهر عليه ملعب "كامب نو" لإستقبال مباراة ليفربول الإنجليزي المرتقبة بدوري أبطال أوروبا.
ويستضيف ملعب "كامب نو" يوم الأربعاء المقبل، مباراة ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال بين برشلونة وليفربول، في التاسعة مساء.
وقام نادي برشلونة بالإعلان رسميا عن كيف يستعد ملعب "كامب نو" لاستقبال المباراة، و"الدخلة" المرتقبة للمباراة المنتظرة.
ونشر النادي الإسباني "فيديو" يوضح الرسالة التي سيتم رفعها من قبل الجماهير بالمدرجات من خلال "الجلاد" بالألوان الأحمر والأصفر والأزرق.
واختار النادي الكتالوني رسالة "نستعد لتلوين أوروبا" وستكتب بالإنجليزية “Ready to color Europe!”، في منتصف الملعب كما هي العادة في المباريات الكبرى.
ووفقا لما جاء بالموقع الرسمي للنادي الإسباني، فسوف يتم استخدام أكثر من 90 ألف قطعة ملونة في مدرجات "كامب نو" من أجل رسم لوحة رائعة لتحفيز اللاعبين قبل انطلاق مباراة ليفربول.
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