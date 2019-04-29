تحديد أسعار تذاكر كأس الأمم.. وفضل لمصراوي: الغلاء يقلل السوق السوداء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالباسط:

قال محمد فضل مدير اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، إن أسعار تذاكر الدرجة الثالثة لمباريات منتخب مصر في استاد القاهرة ستتراوح بين 150 الى 200 جنيه، مشيرا إلى أن المشجع سيجد خدمة تناسب سعر التذكرة.

وتستعد مصر لتنظيم كأس أمم أفريقيا 2019 في الفترة بين 21 يونيو الى 19 يوليو.

وكانت تقارير إعلامية نقلت في وقت سابق عن محمد فضل قوله إن سعر تذكرة الدرجة الثالثة لمباريات مصر قد يصل لـ200 جنيه. وصرح فضل لمصراوي: "كنت متواجدا في لندن مؤخرا من أجل الانتهاء من الأمور الخاصة بتميمة البطولة، ولم أصرح بأي أمر يخص التذاكر بشكل رسمي بعد".

وتابع: "بالطبع نحن كلجنة منظمة نستهدف عدم إرهاق الشعب المصري فيما يخص تذاكر كأس أمم أفريقيا، وبحثنا كل السبل لكي يكون سعر التذكرة مناسبا للمشجع وأيضا مناسبا لقيمة البطولة".

واستمر: "نحاول إرضاء جميع الأطراف وهذا أصعب ما في الأمر، وعندما تكون أسعار التذاكر عالية بعض الشيء، هذا يقلل من السوق السوداء، بجانب أننا رفضنا عروضا مغرية من شركات كانت ترغب في الحصول على التذاكر وتسويقها بمعرفتها".

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وأكد: "تم تحديد الأسعار بالفعل، وإرسال الأمر للكاف لكي يتم اعتمادها، وبعد ذلك سيتم الانتهاء من كافة الأمور الخاصة بالموقع الإليكتروني لكي يتم وضع التذاكر وأسعارها على السيستم وتكون في متناول الجماهير".

وأوضح فضل أن: "مباريات منتخب مصر في استاد القاهرة ستتراوح أسعار تذاكر الدرجة الثالثة بها ما بين 150 إلى 200 جنيه، في حين ستكون مباريات المنتخب المصري في الملاعب الأخرى بسعر أقل قد يصل لـ50 جنيها".

وعلق على سعر تذاكر المنتخب قائلا: "200 جنيه لمباريات مصر يعادل ما يقرب من 12 دولارا، وهو رقم بسيط لو نظرنا للأسعار العالمية، لكن في المقابل، المشجع سيدخل الملعب، ويجد خدمات تليق به، كرسي جيد بجانب خدمات الطعام، وحمامات تليق بالجماهير".

وشدد على أن "الجماهير لم تشاهد تلك الخدمات من قبل، وبالتالي من حقها أن تحزن عند سماع أسعار التذاكر، لقد اعتادوا على التواجد قبل المباريات بوقت مبكر دون وجود خدمات جيدة في الملاعب، وما سيحدث في أمم أفريقيا نقلة كبيرة".

واختتم: "سنوفر خدمات محترمة تليق بالمشجع، وبالتالي السعر سيكون مناسبا، وإن شاء الله خلال أيام قليلة، سنكشف عن كافة التفاصيل الخاصة بالتذاكر والأسعار والتميمة وأغنية البطولة الرسمية".