الزمالك يحدد موعد سفره إلى تونس استعدادًا لمواجهة النجم 

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365
حدد الجهاز الفني للزمالك بقيادة المدرب السويسرى كريستيان جروس موعد سفر بعثة الفريق إلى تونس استعدادًا لمواجهة النجم الساحلي فى إياب نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية.
وقرر الجهاز الفنى سفر الفريق إلى تونس يوم الجمعة المقبل، لمواجهة النجم الساحلى في المباراة المقرر إقامتها يوم الأحد، على الملعب الأولمبى بسوسة.
وكان الزمالك فاز فى لقاء الذهاب الذى أقيم أمس الأحد على ستاد برج العرب، بهدف دون رد أحرزه محمود عبد المنعم كهربا.
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