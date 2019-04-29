رسميا.. الاتحاد الإسباني يٌقر نظام السوبر الجديد ويحدد مواعيده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم، المنعقد اليوم الإثنين في جلسة غير عادية جدول المسابقات لموسم 2019 - 2020.

وعدّلت الجمعية المنعقدة شكل السوبر الإسباني، ليقام بشكله الجديد بمشاركة 4 فرق، ليقام خلال الفترة من 8 إلى 12 يناير.

ووفقا للنظام المعلن، سيشارك بكأس السوبر الإسباني فريقين أصحاب المركزين الأول والثاني ببطولة الدوري، ومثلهما من الكأس.

Advertisements

وفي حالة تكرر أحد الفرق في المسابقتين، يتأهل الفريق صاحب المركز الثالث في مسابقة الدوري، ثم صاحب المركز الرابع.

وتقام المباراة الأولى لقبل نهائي السوبر يوم 8 يناير، والمباراة الثانية يوم 9 يناير، على أن تقام المباراة النهائية يوم 12 يناير.

وأعلنت بدء الدوري الإسباني يوم الأحد 18 أغسطس، على أن تقام مباراة الجولة الأخيرة يوم الاحد 24 مايو.

وستبدأ فترة التوقف في الانتقالات الشتوية يوم 29 ديسمبر.