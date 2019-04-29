كاسيريس يتوعد ريال مدريد في بيرنابيو

أشار لاعب وسط فريق فياريال، سانتي كاسيريس، أمام وسائل الإعلام إلى أن فريقه سيواجه مباراة معقدة للغاية في الجولة المقبلة بالدوري الإسباني خلال زيارته لملعب سانتياغو بيرنابيو الأحد المقبل لمواجهة ريال مدريد، مؤكداً أنهم سيحاولون الفوز باللقاء لضمان البقاء في البطولة.

وقال اللاعب الأرجنتيني، الذي بدا واثقاً من أن فريقه سيضمن البقاء في الليغا قبل الوصول لآخر مباراة في البطولة: “المباراة على البيرنابيو ستكون معقدة للغاية، ولكننا سنحارب من أجل تحقيق الفوز”.

وأضاف كاسيريس، الذي عبّر عن أسفه لعدم تحقيق الفوز أمام ويسكا وتأكيد بقاء فياريال بالليغا: “فرق المؤخرة لديها مباريات معقدة، وعلى ملعبنا ستكون لدينا فرصة لحسم البقاء”.

واختتم حديثه قائلاً إنهم “يعلمون جيداً أن مسألة ضمان بقاء الفريق في المسابقة تتوقف على تحقيق الفوز في مباراة، وأنهم قطعوا شوطاً كبيراً خلال المباريات السابقة، وقدموا أداء جيداً ولكنهم لم يتمكنوا من حسم الأمر أمام ويسكا”.