بواتينغ يقرر الرحيل عن برشلونة

أكد الغاني الدولي كيفين برنس بواتينغ اليوم الإثنين أنه سيرحل عن فريقه برشلونة الإسباني في نهاية الموسم. وقال بواتينج (32 عاماً) لمحطة دي.إيه.زد.أن التليفزيونية: “عندما أفوز بلقب دوري أبطال أوروبا بالتأكيد سأرحل”. وأضاف: “سأرحل إلى نادي أخر ألعب معه لموسمين أو ثلاثة، أريد أن أكون قدوة للاعبين الصغار.. بعد نهاية مسيرتي أريد أن أعمل كوكيل لاعبين”.

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