اليوم.. شباب الجودو فى السنغال للمشاركة بالبطولة الأفريقية المؤهلة للأوليمبياد

غادرت صباح اليوم الاثنين بعثة منتخبنا الوطنى للجودو للشباب والشابات والناشئين والناشئات القاهرة متوجهة إلى العاصمة السنغالية دكار للمشاركة فى البطولة الإفريقية التى تنطلق غد الثلاثاء وتستمر حتى 6 مايو المقبل ، والمؤهلة لبطولة العالم للشباب التى تستضيفها المغرب أكتوبر المقبل واوليمبياد طوكيو 2020.

يرأس البعثة العقيد أحمد صابر عضو مجلس إدارة إتحاد الجودو ، والتى تضم 35 فردا منهم أربعة من الجهاز الفنى ، هم أحمد يحيى ورضا طلبة مدربان لمنتخب الناشئين ، ومحمد سعد مدربا لمنتخبى الناشئات والشابات ، والسيد أبو الميدان مدربا لمنتخب الشباب ، بالإضافة إلى 30 لاعبا ولاعبة .

واللاعبون هم مصطفى فكرى ، وجاسر مصطفى ، ومحمد أكمل ، وزياد أيمن ، وفارس صبحى ، ومحمد حلبى ، وأحمد

أيمن ، وعبد الله عبد السميع ، ومحمود أبو راقية ، وعادل أحمد ، وأحمد مرزوق ، وعمرو النجار ، وإبراهيم عبد العليم ، وسيف الله طلبه ، عمر شادى ، ومحمد طارق ، وسيف الله الطيب ، وفارس الحديدى ، وأحمد عبد السميع ، وتقى رشدى ، وحنين الطيب ، ومريم هلال ، وسلمى عبد الله ، وافنان شحاتة ، وسلمى مصطفى ، والاء مسعد ، وفرح شرف ، ونورا سليم ، وتسنيم رشدى ، وفاطمة غنيم .

قال العقيد أحمد صابر إن المنتخبات الأربعة المشاركة فى البطولة انتظمت فى معسكر إعداد داخلى بالمركز

الأوليمبى بالمعادى بعد إنتهاء التحارب التى قام بها الجهاز الفنى لاختيار وتصفية اللاعبين لتجهيزهم لهذه البطولة ، ودخل المعسكر 46 لاعبا ولاعبة ، اختار منهم الجهاز الفنى 30 لاعبا ولاعبة بواقع 8 فى كل وزن ، حيث إن هناك بعض اللاعبات سوف يشاركن فى منافسات الناشئات والشابات فى آن واحد ، مشيرا إلى أن البطولة سوف تشهد منافسة قوية بين اللاعبين المشاركين من أجل الحصول على بطاقات التأهل لبطولة العالم واوليمبياد طوكيو .

من ناحية أخرى، تصل فجر غد الثلاثاء بعثة منتخبنا الوطنى للجودو للكبار قادمة من مدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا بعد المشاركة فى البطولة الإفريقية التى فاز بها منتخبنا الوطنى الرجال بعد الحصول على ثمانى ميداليات ، بواقع ثلاث ذهبيات وفضيتين وثلاث برونزيات ، كما يعود مع البعثة المهندس مطيع فخر الدين الزهوى رئيس الإتحاد النصرى للجودو بعد أن حضر فعاليات الجمعية العمومية العادية للاتخاد الإفريقى التى عقدت على هامش البطولة .