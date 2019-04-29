أمم أفريقيا 2019 .. 5296 مصري و132 أجنبي يطلبون التطوع في تنظيم البطولة

نشرت اللجنة المنظمة لبطولة كاس الامم الافريقية 2019 برئاسة المهندس هاني ابو ريدة، احصائية عن عدد الراغبين في التطوع بالبطولة. احصائية عن عدد الراغبين في التطوع بالبطولة. وبحسب الاحصائية، فقد تقدم بطلب التطوع 5296 مصريا، اما من خارج البلاد، فقد طلب 132 فردا التطوع في تنظيم البطولة.

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