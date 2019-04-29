الجهاز المعاون للإسماعيلي يعقد جلسة مع شيلونجو

عقد صبرى المنياوى مدير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي ومحمود جابر المدرب العام اجتماعًا مع المهاجم الناميبى بنسون شيلونجو على هامش المران الختامى. على هامش المران الختامى. وانهى الدراويش تحضيراته لمواجهة حرس الحدود غدًا الثلاثاء على ملعب جهاز الرياضة العسكرى ضمن منافسات الجولة الــ31 ببطولة الدورى المصري. ويتطلع جهاز الدراويش لعقد اجتماعات مستمرة مع اللاعبين من أجل استنفار طاقتهم وحثهم على استعادة مستواهم المعهود.

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