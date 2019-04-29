عقد صبرى المنياوى مدير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي ومحمود جابر المدرب العام اجتماعًا مع المهاجم الناميبى بنسون شيلونجوعلى هامش المران الختامى.
وانهى الدراويش تحضيراته لمواجهة حرس الحدود غدًا الثلاثاء على ملعب
ويتطلع جهاز الدراويش لعقد اجتماعات مستمرة مع اللاعبين من أجل استنفار طاقتهم وحثهم على استعادة مستواهم المعهود.
كانت هذه تفاصيل خبر الجهاز المعاون للإسماعيلي يعقد جلسة مع شيلونجو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.