الإسماعيلي يختتم تدريباته لمواجهة حرس الحدود

اختتم فريق الكرة الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلى تدريباته، ظهر اليوم، ضمن البرنامج التحضيرى لمواجهة حرس الحدود، غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الــ31 من الدورى المصري.

قاد المران الجهاز الفنى المعاون،

الذى ضم محمود جابر، المدير الفنى، وعطية صابر، المدرب، وسعفان الصغير، مدرب حراس المرمى، إضافة لصبرى المنياوى، مدير الكرة.

شهد المران، الذي تخلله مجموعة من الجمل الفنية والتكتيكية، شملت سرعة التحول من الحالة الدفاعية للهجومية، كما تم تخصيص تدريبات خاصة على التسديدات باعتبارها أحد الحلول الهجومية لتسجيل الأهداف.

وأنهى التدريب بتقسيمة حماسية بمشاركة اللاعبين كافة التى تم إيقافها مرات عدة لمنحهم التعليمات الفنية.