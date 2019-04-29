تعرف على مواعيد الأدوار النهائية لكأس مصر لليد

أعلن مسئولو لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد برئاسة سعيد عبد المنعم، موعد مباريات الدورين قبل النهائي ونهائي بطولة كأس مصر.
وحدد مسئولو لجنة المسابقات يوم 16 مايو المقبل، موعدا لمباريات الدورقبل النهائي، على أن تقام المباراة النهائية يوم 17 من نفس الشهر.
ومن المقرر أن تقام مباريات الدور ربع النهائي يوم الجمعة المقبل وتشمل
- سبورتنج مع سموحة – السادسة مساءً على صالة سبورتنج.
- الأهلي مع أصحاب الجياد – السادسة مساءً على صالة الأهلي.
- الجزيرة مع هليوبوليس – الرابعة عصرا على صالة ميت عقبة.
- الأوليمبي مع طلائع الجيش- الثانية ظهرا على صالة الأوليمبي.
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