فرج عامر ينفي ما تردد حول رحيل مدرب فريق السلة

نفى المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، مما تردد من شائعات حول رحيل أشرف توفيق، المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة بالنادي.

ونشر عامر تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلًا: "الكابتن أشرف توفيق مستمر مديرًا فنيًا

لكرةالسلة في نادي سموحة قبل وبعد الدورة الأافريقية بغض النظر عن النتيجة، ولا صحة لانتقاله لأي نادٍ آخر داخليًا أو خارجيًا".

جدير بالذكر أن قرعة الدور نصف النهائى أسفرت عن

مواجهة صعبة بين سموحة، ممثل مصر، وفريق أول أغسطس الأنجولى، بطل أفريقيا مرات عدة، يوم 24 مايو المقبل، فيما يواجه فريق الجمعية الرياضية سلا المغربى فريق شبيبة التونسي، على أن تقام المباراة النهائية يوم 26 مايو المقبل.

ويلتقى الفريقان الفائزان فى نهائى البطولة، فيما يلعب الخاسران على المركزين الثالث والرابع.