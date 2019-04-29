نفى المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، مما تردد من شائعات حول رحيل أشرف توفيق، المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة بالنادي.
ونشر عامر تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلًا: "الكابتن أشرف توفيق مستمر مديرًا فنيًالكرةالسلة في نادي سموحة قبل وبعد الدورة الأافريقية بغض النظر عن النتيجة، ولا صحة لانتقاله لأي نادٍ آخر داخليًا أو خارجيًا".
جدير بالذكر أن قرعة الدور نصف النهائى أسفرت عن
ويلتقى الفريقان الفائزان فى نهائى البطولة، فيما يلعب الخاسران على المركزين الثالث والرابع.
كانت هذه تفاصيل خبر فرج عامر ينفي ما تردد حول رحيل مدرب فريق السلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.