الارشيف / اخبار الرياضه

فرج عامر ينفي ما تردد حول رحيل مدرب فريق السلة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 نفى المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، مما تردد من شائعات حول رحيل أشرف توفيق، المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة بالنادي.

 ونشر عامر تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلًا: "الكابتن أشرف توفيق مستمر مديرًا فنيًا

لكرةالسلة في نادي سموحة قبل وبعد الدورة الأافريقية بغض النظر عن النتيجة، ولا صحة لانتقاله لأي نادٍ آخر داخليًا أو خارجيًا".

 جدير بالذكر أن قرعة الدور نصف النهائى أسفرت عن

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
مواجهة صعبة بين سموحة، ممثل مصر، وفريق أول أغسطس الأنجولى، بطل أفريقيا مرات عدة، يوم 24 مايو المقبل، فيما يواجه فريق الجمعية سلا المغربى فريق شبيبة التونسي، على أن تقام المباراة النهائية يوم 26 مايو المقبل.

 ويلتقى الفريقان الفائزان فى نهائى البطولة، فيما يلعب الخاسران على المركزين الثالث والرابع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فرج عامر ينفي ما تردد حول رحيل مدرب فريق السلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا