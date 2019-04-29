اتحاد اليد يعلن موعد مباريات بطولة السوبر

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد برئاسة سعيد عبد المنعم مواعيد مباريات بطولة السوبر بين الأندية أصحاب المراكز الأربعة الأولى في دوري المحترفين. ومن المقرر أن تقام البطولة على ثلاث جولات أيام 9 و10 و11 مايو المقبل، ويحصد لقبها الفريق الأكثر حصدا للنقاط. وتشهد البطولة مشاركة أندية الزمالك والأهلي وطلائع الجيش وسبورتنج. وكان الزمالك توج مؤخرا بلقب بطولة دوري المحترفين، بعد الفوز على الأهلي في المباراة النهائية بنتيجة (21-18)، فيما كان المركز الثالث من نصيب طلائع الجيش وحل سبورتنج رابعا.

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