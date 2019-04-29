إسلام حسن يجرى أشعة على قدمه لحسم مشاركته في كأس مصر

يخضع إسلام حسن لاعب الفريق الأول لكرة اليد "رجال" بالنادي الأهلي لأشعة على قدمه بعد تعرضه للإصابة خلال مباراة الزمالك أمس الاحد بنهائي بطولة الدوري. الاحد بنهائي بطولة الدوري. وأجرى اللاعب فحص طبي عقب المباراة، وتبين تعرضه لكدمة شديدة تسببت في تورم بالقدم، ويجري أشعة لتحديد الإصابة بصورة دقيقة وفترة العلاج. ويسعى الجهاز الفني إلى تجهيز إسلام حسن لاستئناف مباريات الفريق في بطولة كأس مصر التي يسعى من أجل الفوز بلقبها.

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