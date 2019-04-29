سمر حسين تفوز بــ 3 ميداليات ذهبية في وزن 87 كجم في البطولة الأفريقية لرفع الأثقال

فازت الرباعة المصرية سمر حسين بـ 3 ميداليات ذهبية وزن 87 كجم في البطولة الأفريقية لرفع الأثقال والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.
استطاعت سمر أن تفوز بـ 3 ميداليات ذهبية بعد أن رفعت 103 كجم في الخطف، و 125 كجم فيالكلين، لتحصل على ذهبية المجموع بإجمالي 228 كجم.
وجاءت في المركز الثاني الرباعة التونسية أمينة بن موسي ب 2 برونزية وفضية بعد ان حصلت علي فضية الخطف بعد ان رفعت 86
وجاءت الرباعة الكاميرونية كليمينتين ميوكي يوجني ب 2 فضية وبرونزية، بعد ان استطاعت ان تحصل على فضية الخطف بعد ان رفعت 85 كجم، وفضيتي الكلين والمجموع في 115 كجم في الكلين، والمجموع بإجمالي 200 كجم.
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