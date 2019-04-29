القصاص ضمن لجنة الكرة بنادي دمنهور

قرر مجلس إدارة نادي دمنهور برئاسة إيهاب عبدالله تشكيل لجنة الكرة بالفريق الأول ، وتكون معنية بإختيار أفضل العناصر من اللاعبين لعودة الفريق للدوري الممتاز.
وجاء تشكيل اللجنة كالتالي ، إيهاب عبدالله رئيس النادي ، وصلاح عقدةعضو مجلس الإدارة ، والكاتب الصحفي أحمد القصاص ، وعصام عمار ، والحكم الدولي رؤوف الحوشي ، وتُكلف اللجنة بإنتقاء أفضل اللاعبين المميزين في القسم الثاني وضمهم للفريق
وجاء إختيار القصاص ، كونه أبرز الخبراء والمتخصصين في دوري القسم الثاني ويتمتع بعلاقات جيدة مع اللاعبين والمدربين.
يُذكر أن دمنهور يشارك في مجموعة بحري وكان قاب قوسين أو أدني من الصعود لولا سؤ الحظ في الأسابيع الأخيرة من عمر المسابقة
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