رياضة | وفاة أسطورة سيلتك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفاة أسطورة سيلتك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توفي ستيف شالمرز، النجم السابق لفريق سيلتك الاسكتلندي لكرة القدم، عن عمر يناهز الثالثة والثمانية.

ويشتهر شالمرز بأنه صاحب هدف تتويج سيلتك بلقب دوري أبطال أوروبا في عام 1967.

وسجل شالمرز، 231 هدفًا ليصبح رابع الهدافين التاريخيين لسيلتك، بعدما توهج في صفوف الفريق بين عامي 1959 و1971.

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وأحرز شالمرز، هدفه الأشهر في شباك إنتر ميلان الإيطالي، خلال الفوز التاريخي لسيلتك بنتيجة 2-1، في نهائي دوري الأبطال في لشبونة، ليصبح أول فريق بريطاني يتوج بلقب البطولة القارية.



وبات شالمرز ثاني لاعب من الجيل الذهبي لسيلتك، يتوفي في غضون أسبوع، بعد قائد الفريق، بيلي ماكنيل الذي توفي الثلاثاء الماضي.

وقال إيان بانكير رئيس مجلس إدارة سيلتك "نحن جميعًا ننعي وفاته، إنها خسارة أخرى قاسية، بعد فترة وجيزة من وفاة بيلي ماكنيل".

ولعب شالمرز في صفوف مورتون وبارتيك ثيستل بعد رحيله عن سيلتك، كما شارك في 5 مباريات مع منتخب اسكتلندا وسجل 3 أهداف.

