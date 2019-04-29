رياضة | مدرب المنتخب يجهز مفاجأة لـ"كوكا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب المنتخب يجهز مفاجأة لـ"كوكا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة خافيير أجيري على الاعتماد على أحمد حسن كوكا المحترف بصفوف أولمبياكوس اليوناني في أمم أفريقيا 2019.

يأتي ذلك لغياب مروان محسن عن مباريات الأهلي ومشاركة صلاح محسن مهاجم الفريق الأحمر لدقائق معدودة في مباراة المصري الأخيرة.

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ويتمنى أجيري ثبات مستوى أحمد حسن كوكا مع أولمبياكوس اليوناني، للاستعانة به في كان 2019.

وتستضيف مصر بطولة أمم أفريقيا فى الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبلين، وأسفرت قرعة البطولة عن تواجد الفراعنة بالمجموعة الأولى مع منتخبات الكونغو الديمقراطية وأوغندا وزيمبابوي.