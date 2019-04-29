رياضة | صحوة أياكس تهدد حلم المهمة المستحيلة لتوتنهام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحوة أياكس تهدد حلم المهمة المستحيلة لتوتنهام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعد الإطاحة بالكبار والعبور إلى الأدوار الاقصائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، واصل فريق توتنهام الإنجليزي مشواره نحو المربع الذهبي للبطولة القارية.

ويلتقي توتنهام غدا الثلاثاء مع ضيفه أياكس امستردام الهولندي في ذهاب المربع الذهبي لدوري الأبطال، في مواجهة لم يكن يتوقعها االكثيرون.

وعانى توتنهام في بداية مشواره القاري حيث لم يحصد سوى نقطة واحدة من أول ثلاث مباريات له بدور المجموعات.

ولكن توتنهام فاز على إنتر ميلان الإيطالي وآيندهوفن الهولندي قبل أن يفرض التعادل بهدف لمثله على مضيفه برشلونة الإسباني ليضمن العبور إلى الدور التالي.

وقال الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام "الكل أجمع على أنها مهمة مستحيلة لكن كان رأينا مختلفًا".

وأضاف "دائما أقول أن كل الاحتمالات قائمة في كرة القدم إذا كان لديك الإيمان والكفاءة، لم أقل أبدا أن الأمر مستحيل".

ولعب توتنهام في دور الستة عشر أمام بوروسيا دورتموند الألماني حيث فاز في مباراة الذهاب 3 /صفر ثم فاز في مباراة الإياب 1 /صفر.

واصطدم توتنهام في دور الثمانية بمواطنه مانشستر سيتي.

وحقق توتنهام فوزا مفاجئا في مباراة الذهاب بهدف دون رد قبل أن يخسر في مباراة الإياب 3/4 ليعبر إلى المربع الذهبي مستفيدا من قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين.

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وبدا أن سيتي حسم التأهل إلى الدور قبل النهائي عندما سجل رحيم ستيرلينج هدفا في الوقت بدل الضائع لكن تم إلغاء الهدف بعد الرجوع إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) لتنتقل بطاقة التأهل إلى توتنهام.



وحجز توتنهام مقعده في المربع الذهبي للمرة الأولى منذ 57 عاما.

وقال ديلي آلي نجم خط وسط توتنهام "لقد أثبتنا جدارتنا ببلوغ المربع الذهبي، جنبا إلى جنب مع أفضل الفرق في العالم".

وأضاف "نريد أن نواصل التطور في كل موسم، وأعتقد أننا نفعل ذلك بالفعل".

وأشار "علينا أن نتقدم أكثر وأكثر في كل عام بدوري أبطال أوروبا".

ولكن حلم بلوغ نهائي البطولة القارية ليس سهل المنال، حيث يعيش أياكس أمستردام صحوة حقيقية وسجل مسيرة أفضل بكثير من توتنهام.

نجح فريق أياكس الشاب في الإطاحة بريال مدريد حامل اللقب من دور الستة عشر رغم خسارته أمام المارد الإسباني في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف، ليثأر الفريق الهولندي في مباراة الإياب في إسبانيا ويفوز 4/ 1 ليتفوق في مجموع اللقاءين بنتيجة 5/ 3.

وبعد الانتهاء من النادي الملكي اصطدم أياكس بيوفنتوس في دور الثمانية، لكنها لم تكن مشكلة بالنسبة للعملاق الهولندي الذي حسم الفوز بنتيجة 3/ 2 في مجموع اللقاءين.

وأحرز أياكس لقب دوري الأبطال 4 مرات من قبل من بينها ثلاث مرات متتالية في سبعينيات القرن الماضي، لكنه لم يصعد لمنصة التتويج في البطولة القارية منذ عام 1996.

ويشارك أياكس في المربع الذهبي لدوري الأبطال للمرة الثامنة في تاريخه، وللمرة الأولى منذ 22 عاما.

