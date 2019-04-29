رياضة | لوكاكو يتحدث عن مستقبله مع مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لوكاكو يتحدث عن مستقبله مع مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد مستقبله مع الشياطين في ظل وجود المدير الفني أوليه جونار سولشاير.

ويحوم الغموض حول مستقبل اللاعب حيث أنه في حال فشل الفريق في التأهل لدوري أبطال أوروبا قد يرحل لوكاكو، وكان روميلو قد انتقل من إيفرتون للمانيو عام 2017 مقابل 75 مليون جنيه استرليني بعقد يمتد حتى 2021.

وعن مستقبله في مانشستر أجاب المهاجم البلجيكي أنه مازال مرتبط بعقد وأن الرد على الإشاعات ليس من اختصاصه.