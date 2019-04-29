رياضة | الزملك يحدد موعد السفر إلى تونس لمواجهة النجم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزملك يحدد موعد السفر إلى تونس لمواجهة النجم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك على سفر بعثة الأبيض إلى تونس يوم الجمعة المقبل، وذلك قبل مواجهة فريق النجم الساحلي التونسي ببطولة الكونفدرالية.

وقد قرر الجهاز الفني للفريق منح اللاعبين راحة من مران اليوم الإثنين، وذلك بعد مباراة الذهاب التي انتهت بفوز الزمالك على النجم الساحلي بهدف نظيف احرزه محمود عبد المنعم كهربا.

ويواجه فريق الزمالك نظيره النجم الساحلي التونسي يوم الأحد المقبل، على الملعب الأولمبي بمدينة سوسة، في إياب الدور قبل النهائي من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.