رياضة | نجم فياريال: سنحارب ريال مدريد في سانتياجو برنابيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم فياريال: سنحارب ريال مدريد في سانتياجو برنابيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد لاعب وسط فياريال، سانتي كاسيريس، أن فريقه سيواجه مباراة معقدة للغاية في الجولة المقبلة بالدوري الإسباني خلال زيارته لملعب سانتياجو برنابيو، الأحد المقبل لمواجهة ريال مدريد، مؤكدا أنهم سيحاولون الفوز باللقاء لضمان البقاء في البطولة.

وقال اللاعب الأرجنتيني الذي بدا واثقا من أن فريقه سيضمن البقاء في الليجا قبل الوصول لآخر مباراة في البطولة "المباراة على البرنابيو ستكون معقدة للغاية ولكننا سنحارب من أجل تحقيق الفوز".

وأضاف كاسيريس الذي عبّر عن أسفه لعدم تحقيق الفوز أمام هويسكا وتأكيد بقاء فياريال بالليجا "فرق المؤخرة لديها مباريات معقدة، وعلى ملعبنا ستكون لدينا فرصة لحسم البقاء".

واختتم حديثه قائلا إنهم يعلمون جيدا أن مسألة ضمان بقاء الفريق في المسابقة تتوقف على تحقيق الفوز في مباراة، وأنهم قطعوا شوطا كبيرا خلال المباريات السابقة وقدموا أداء جيدا، ولكنهم لم يتمكنوا من حسم الأمر أمام هويسكا.

