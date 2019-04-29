رياضة | مفاجأة مدوية في عقد "جروس" مع الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة مدوية في عقد "جروس" مع الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشف مصدر داخل فريق الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك عن اللاعبين المعاقبين من جانب رئيس الزمالك بعد تصريحاته بالأمس عن نيته في إيقاف ٤ لاعبين لسوء مستواهم.
وأكد المصدر أن اللاعبين هم أوباما وحمدي النقاز والوتش وإبراهيم حسن بعد تراجع مستواهم بشكل كبير في اللقاءات الأخيرة.
وأشار إلى أن رئيس الزمالك تحفظ على أداء الرباعي وانخفاض مستواهم بشكل كبير مقارنة ببداية الموسم ويعتبر استمرارهم بهذا الشكل ضرر كبير للفريق.
وكان الزمالك قد فاز على النجم الساحلي التونسي بهدف نظيف بالأمس في ذهاب الدور نصف النهائي للكونفدرالية الافريقية.
الزمالك يجهز مفاجأة لجماهيره قبل السفر لتونس
يدرس رئيس نادي الزمالك إقامة تدريب للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بحضور الجماهير وذلك قبل السفر إلى تونس لمواجهة النجم الساحلي.
وكان الزمالك قد حقق الفوز بهدف وحيد على النجم في لقاء الذهاب وسيلتقي بالنجم في لقاء العودة الأحد المقبل بسوسة.
ويبحث رئيس الزمالك عن ملعب يتحمل الحضور الجماهيري في ظل عدم قدرة ملعب النادي على استيعاب الجماهير لعدم وجود مدرجات بالملعب.
رئيس الزمالك يجتمع بجروس قبل مواجهة النجم الساحلي
يعقد رئيس نادي الزمالك جلسة مع السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق خلال الساعات المقبلة قبل سفر بعثة الفريق إلى تونس لمواجهة النجم الساحلي في إياب نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية.
ويرغب رئيس الزمالك في التحدث مع المدير الفني في بعض الأمور الفنية ومنها استبعاد لاعبين من التشكيل الأساسي لتراجع مستواهم وأسرار عدم الاعتماد على أيمن حفني في تشكيل الفريق وتجاهله بصورة دائمة.
وفاز الزمالك على النجم الساحلي بهدف دون رد في لقاء الذهاب الذي أقيم أمس في برج العرب.
رئيس الزمالك يجتمع باللاعبين قبل السفر إلى تونس
يعقد رئيس نادي الزمالك جلسة على هامش تدريبات الفريق قبل السفر إلى تونس لمواجهة النجم الساحلي في إياب نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية.
وتأتي الجلسة مع أجل توجيه بعض النصائح للاعبين قبل السفر والشد من آزرهم ومطالبتهم بتحقيق نتيجة إيجابية في سوسة لضمان التأهل لنهائي البطولة.
يذكر أن الزمالك كان قد حقق الفوز بهدف نظيف على النجم الساحلي في لقاء الذهاب الذي أقيم أمس في برج العرب.